Voici une vidéo qui va briser quelques stéréotypes autour des « Chikhates » au Maroc. Un extrait fait le tour du web depuis quelques jours. On y voit une chikha présenter les titres de son groupe à Marrakech et expliquer l’histoire et les origines de la musique Chaâbi au Maroc. Tout cela dans un excellent anglais. Admirez.