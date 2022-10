Gouvernement: découvrez l’ouvrage sur le bilan de la première année

Par LeSiteinfo avec MAP

Un livre en version électronique sur le bilan de l’action du gouvernement pendant sa première année de son mandat (octobre 2021-octobre 2022) a été édité vendredi.

Il s’agit d’une initiative visant à instaurer une tradition gouvernementale reflétant l’esprit du principe constitutionnel liant la responsabilité à la reddition des comptes, et à consacrer les valeurs de transparence, de participation et de communication avec l’opinion publique pour interagir avec ses préoccupations, lit-on dans la présentation de cet ouvrage de 144 pages.

Cet ouvrage, disponible en langue arabe, apporte des réponses aux questions des citoyens, en déclinant les interventions gouvernementales et les mesures prises dans le cadre des différentes politiques publiques en vue de réduire l’impact des crises successives et de mettre en application les engagements gouvernementaux, en consolidation des fondements de l’Etat social.

Il présente les réalisations saillantes accomplies durant la première année de l’action gouvernementale, en vue de consacrer un saut qualitatif sur la voie du développement national, d’affirmer les contours du projet sociétal du Royaume et de poursuivre la consolidation des acquis réalisés grâce à la clairvoyance du roi Mohammed VI, en dépit d’un contexte général marqué de défis et de contraintes ayant touché l’ensemble des pays, souligne le gouvernement.

Cet ouvrage comprend plusieurs axes, dont « Sahara marocain: acquis successifs », « les Marocains du monde: une richesse humaine », « consolidation de la pratique démocratique et parachèvement du chantier de la réforme de la justice » et « approche globale pour le traitement des crises et le respect des engagements ».

Parmi les axes de cette publication figurent aussi la « consolidation des fondements de l’Etat social: une vision Royale éclairée et une adhésion gouvernementale continue », le « renforcement de la souveraineté nationale dans les secteurs vitaux », « une stratégie ambitieuse de transformation économique et création d’opportunités d’emploi » et « gouvernance territoriale et administration digitale et efficiente au service du citoyen ».

Cet ouvrage est téléchargeable sur le site du département du Chef de gouvernement: « www.cg.gov.ma« .

S.L. (avec MAP)