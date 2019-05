GMT+1: Voici la date du retour à l’heure légale au Maroc

C’est le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui vient de l’annoncer.

Le retour à l’heure légale sera avancée de 60 minutes (GMT+1) à 2 heures du matin le dimanche 9 juin 2019.

Le ministère ajoute que l’examen de la première année du baccalauréat et l’examen régional pour les candidats libres se dérouleront les 8 juin et 10 juin 2019.

Dans un communiqué, le ministère porte à la connaissance de l’ensemble des candidats que le calendrier de l’examen régional unifié de la première année du baccalauréat et l’examen régional pour les candidats libres, session 2019, prévus initialement les 7 et 8 juin 2019, a été modifié parce que ces examens tombent en même temps que le premier jour de l’Aid Al Fitr, qui pourrait être célébré jeudi 6 juin 2019. Notons que selon le Centre International d’Astronomie (CIA), les Marocains célèbreront probablement cette fête le mercredi 5 juin.

Mais la question que se posent tous les Marocains est la suivante: le Maroc va-t-il conserver l’heure d’été définitivement ? Selon une source gouvernementale, deux études ont déjà été bouclées et la troisième est en cours. “La décision définitive sera bientôt prise. Elle sera d’ordre économique, de manière à nous rapprocher des horaires de nos partenaires en Europe et en Afrique. L’économie d’énergie impactera aussi le choix et, notons-le, plusieurs études ont prouvé que l’heure d’été permet de différencier entre les heures de pointe des ménages et celles des entreprises et réduit, par conséquent, le pic total de consommation”. En lisant entre les lignes, on comprend que l’heure d’été sera définitivement adoptée.

S.L.