GMT+1: un PJDiste insulte les élèves qui manifestent

Le dirigeant du PJD et du mouvement Unité et Réforme (MUR) Ahmed Choukairi Dini a réagi aux manifestations tenues par les élèves de plusieurs villes du Maroc pour protester contre le maintien de l’heure d’été et le changement des horaires scolaires. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y est pas allé de main morte.

Sur sa page officielle, il a critiqué les élèves qui sont descendus dans la rue pour exprimer leur refus de la décision du gouvernement, les qualifiant de «génération des égouts». «L’école marocaine attaque. On fait face à une génération d’égouts», a écrit Choukairi, provoquant ainsi la colère de plusieurs internautes. La plupart n’ont, en effet, pas manqué de commenter cette publication et juger que cette humiliation à l’encontre des élèves est totalement inconcevable.

Rappelons que ce même PJDiste avait créé un tollé il y a quelques mois, en estimant que l’ajout de 60 minutes à l’heure légal «empêche les époux d’accomplir leur devoir conjugal».

S.L.