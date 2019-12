GMT+1: les Marocains reviennent à la charge

Avec l’arrivée de l’hiver, la polémique sur le maintien de l’heure d’été revient au devant de la scène. Ainsi, plusieurs internautes marocains ont de nouveau exprimé leur souhait de voir le Maroc repasser à l’heure GMT.

Ces citoyens ont fait part, cette année encore, de leur colère et de leur désarroi face au maintien de l’heure GMT+1, d’autant plus que ce changement d’heure a des conséquences non négligeables sur la santé physique et psychologique des enfants, selon eux.

Ils ont ainsi renouvelé leur demande d’en finir avec l’heure d’été en hiver, appelant Saâd-Eddine El Othmani à intervenir dans ce sens.

Rappelons qu’El Othmani avait annoncé que la décision de maintenir l’heure d’été toute l’année répondait à des considérations énergétiques. Cette décision avait poussé les élèves de plusieurs villes, pendant plusieurs jours, à investir les rues pour manifester contre le changement d’heure.

