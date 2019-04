GMT+1: encore du changement en vue?

Quelle heure est-il? Une question si simple normalement, partout de par le monde, sauf dans nos murs! Et s’il y en qui, ailleurs, ne savent pas sur quel pied danser, au Maroc nous ne savons plus à quelle aiguille des montres nous fier.

Et c’est dans l’attente impatiente que l’on remette les pendules marocaines à l’heure que des sources de Le Site Info affirment que le ministère de la réforme de l’Administration et de la fonction publique replanche sur une deuxième étude à propos de GMT+1.

Dans quelques semaines, les résultats de cette seconde étude seront connus et donneront leur verdict quant au maintien ou non de cette heure légale durant toute l’année, “illégale” pour la majorité des Marocains.

Les mêmes sources ajoutent qu’au regard des conclusions de ladite étude, il sera décidé ou non de garder cette heure d’été pendant le mois sacré de Ramadan qui est à nos portes. Sitôt que les conclusions de l’étude seront connues, l’Exécutif en sera informé et décidera si oui ou non , le Maroc restera à GMT+1 ou reviendra à notre GMT naturel.

Pour l’heure, puisque le flou perdure, quelle heure est-il chez vous maintenant, chers amis?

Larbi Alaoui