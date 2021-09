GMT+1, couvre-feu… Les Marocains expriment leurs doléances au futur gouvernement

Après la victoire du RNI dans les élections du 8 septembre et la débâcle du PJD, de nombreux Marocains se sont empressés d’appeler Aziz Akhannouch, désigné chef de gouvernement par le roi Mohammed VI, à annuler l’horaire GMT+1 et de lever le couvre-feu.

Sur la Toile, les internautes ont demandé au futur gouvernement d’étudier ces deux questions en urgence lors du premier Conseil.

A ce propos, Mohcine Benzakour a indiqué à Le Site info que ces demandes sont légitimes et attendues, après le départ du PJD et l’arrivée du RNI. Pour le psychologue, plusieurs citoyens nourrissent l’espoir du changement et tiennent à expriment leurs tracas.

Cette catégories de personnes, précise Dr Benzakour, ne se soucient point des études et des données économiques et estiment que le nouveau gouvernement peut facilement y remédier. D’autre part, certains citoyens essaient, dès maintenant, de faire pression sur le gouvernement, via les réseaux sociaux, et ce en évoquant certaines décisions prises par l’ancien Exécutif mais qui n’ont pas été au goût de toute la population.

N.M.