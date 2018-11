GMT+1: colère devant le Parlement à Rabat

Après le 3ème changement des horaires scolaires, des centaines d’élèves ont tenu, ce lundi 12 novembre, un sit-in face au Parlement, à Rabat, pour protester contre la décision du gouvernement de maintenir l’heure d’été et de changer les horaires des écoles.

Les élèves issus de différents collèges et lycées de la capitale ont manifesté et scandé plusieurs slogans critiquant El Othmani, en présence des autorités qui ont minutieusement veillé à ce qu’aucun acte menaçant la sécurité des citoyens et des manifestants ne soit commis.

L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de la région de Rabat-Salé-Kénitra avait annoncé l’adoption de nouveaux horaires scolaires pour la période hivernale à compter de ce lundi 12 novembre. Pour l’enseignement secondaire (collège et lycée), les horaires des écoles seront de 8h30 à 12h30 le matin et de 14h30 à 18h30 l’après-midi, indique l’Académie dans un communiqué.

S’agissant du primaire, il a été décidé d’adapter les horaires avec les dispositions de la circulaire ministérielle no 157/18 en date du 2 novembre 2018.

Ce lundi, des élèves d’Agadir ont également organisé des marches vers l’académie régionale de l’Education nationale pour protester contre l’irresponsabilité, selon eux, du gouvernement.

Même son de cloche pour certains élèves de Casablanca qui ont refusé de reprendre leurs cours et tenu à manifester devant les établissements scolaires pour exprimer leur colère après la décision de l’Exécutif.

Rappelons que le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé avoir confié aux AREF le soin de fixer leurs propres horaires en fonction des spécificités de chaque région.

Dans une circulaire rendue publique vendredi 9 novembre, le ministère invite les directeurs des académies et les directeurs provinciaux à prendre sans délai les mesures nécessaires en vue d’appliquer les nouveaux horaires à compter de ce lundi.

