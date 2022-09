GMT+1 au Maroc: la polémique refait surface

En cette période de l’année, qui coïncide avec la rentrée scolaire et l’approche de l’hiver, le débat autour de l’horaire GMT+1 au Maroc refait à chaque fois surface. Sur la Toile, plusieurs appels ont été lancés afin d’annuler définitivement l’heure d’été et d’adopter l’horaire GMT dans le Royaume. Les internautes ont pointé, en effet, les répercussions négatives du GMT+1 sur la santé et la qualité de vie des Marocains.

Au micro de Le Site info, un parent d’élève à indique que les enfants sont la tranche la plus touchée, surtout pendant l’hiver, où les parents ont beaucoup de mal à accompagner leurs enfants dans le noir. Les enfants quittent la maison dans le noir et certains se rendorment dans le transport scolaire. La majorité des citoyens allument également leurs lumières tôt le matin. L’heure supplémentaire n’a ainsi aucune utilité, a estimé notre source.

Pour rappel, la députée PPSiste, Nezha Mekdad, a adressé une question écrite à Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, l’appelant à adopter un horaire qui prend en compte l’intérêt de l’élève et qui favorise son apprentissage.

La parlementaire a ajouté que si l’adoption du fuseau horaire GMT+1 pendant l’été est compréhensible et acceptable, son maintien tout au long de l’année pose beaucoup de problèmes aux citoyens, notamment dans le secteur de l’Education nationale. Les familles étant obligées d’accompagner leurs enfants à l’école dans le noir le matin, et de les récupérer le soir encore dans le noir.

Pour appuyer son argumentation, la PPSiste n’a pas manqué d’évoquer l’ « Équinoxe d’automne », un phénomène astronomique au cours duquel la durée de la nuit est égale ou égale au jour, avant que le jour ne devienne plus court que la nuit pendant l’automne et l’hiver.

Evoquant les effets négatifs de cet horaire sur la santé mentale des élèves, notamment le manque de concentration, la députée a exhorté le ministre à revoir cette décision en adoptant un horaire qui tienne compte des besoins d’apprentissage, de l’intérêt et de la sécurité des élèves, particulièrement dans le monde rural.

