GMT+1: après la colère, le calme est revenu à Rabat

En parallèle, il a assuré que la fédération des associations des parents d’élèves a veillé à ce que les élèves rejoignent leurs classes ce mardi. «Aucune manifestation n’a eu lieu aujourd’hui à Rabat et à Salé comme vous pouvez le constater», a-t-il ajouté.

El Barrak a également qualifié les manifestations qui ont eu lieu à Rabat de «normales», par rapport à ce qui s’est passé dans d’autres villes. «Les élèves ont exprimé leur refus de l’heure d’été et ont quitté les lieux en fin de journée. Aucun acte de vandalisme, de destruction de biens publics ou d’agression n’a été enregistré», a précisé le président.

Selon le président de la fédération nationale des associations des parents d’élèves Abdelali El Barrak, le wali de Rabat Salé Kénitra Mohamed Mhidiya s’est réuni lundi 12 novembre avec des représentants de la fédération, le directeur de l’académie de Rabat-Salé-Kénitra Mohamed Aderdour et le délégué régional du ministère de l’Education nationale Mohamed Ait Wadif. Objectif : trouver des solutions efficaces pour calmer la colère des élèves.

La ville de Rabat, où les élèves ont tenu lundi plusieurs manifestations pour protester contre le maintien de l’heure d’été et le changement des horaires scolaires, est revenu ce mardi 13 novembre à son calme habituel.