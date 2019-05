GMT: l’étude sur le changement d’heure en phase finale

Le gouvernement continue à chercher midi à quatorze heures! Et d’après une source concordante de Le Site info, le ministère de la réforme de l’administration et de la fonction publique est sur le point de livrer ses conclusions concernant l’heure légale. Ce qui augure sans doute que la remise des pendules à l’heure sera bientôt entérinée définitivement et officiellement.

Les résultats de l’étude devront d’abord être traduits de l’anglais au français, avant d’être soumis à la Primature, au cours de la semaine prochaine et d’être publiés au Bulletin officiel, ajoute notre source.

Et de préciser que tous les indicateurs inhérents à l’étude précitée sont “positifs et rassurants”. Et c’est dans ce cadre qu’il faut placer la déclaration de Mohamed Ben Abdelkader, sous l’Hémicycle. En effet, le ministre délégué chargé de la réforme de l’Administration a assuré que les résultats préliminaires de l’étude confirment la justesse des hypothèses ayant incité l’Exécutif à décider le maintien de l’heure d’été toute l’année. Ceci ayant pour objectif premier d’épargner aux Marocains ces changements intempestifs (4 par an) de l’heure dite “légale”.

A rappeler que cette heure “d’été”, maintenue automne, hiver et printemps, avait suscité maintes protestations et marches, d’élèves, de parents et enseignants, aux quatre coins du Royaume.

En attendant de savoir, une bonne fois pour toutes, si GMT+1 sera définitivement l’heure “légale”, rappelons le proverbe que Feu le roi Hassan II avait cité pour expliquer pourquoi deux putshs avaient avorté: “Avant l’heure, ce n’est pas l’heure. Après l’heure, ce n’est plus l’heure”.

L.A.