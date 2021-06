Gims, Amel Bent, Dadju et d’autres artistes français sont à Marrakech

Une pléiade d’artistes de renom de la chanson française sont actuellement à Marrakech pour l’enregistrement d’un événement musical inédit intitulé « La Fête de la Chanson Orientale ».

Cet événement, dont l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) est le partenaire au Maroc, sera diffusé sur les chaines de télévision françaises : « France2 » et « TV5 MONDE », indique un communiqué de l’ONMT. Il réunira les artistes Maitre GIMS, Carla Bruni, Enrico Macias, Vitaa, Slimane, Amel Bent, AMIR, DADJU, ABU, Claudio Capéo, Dany Brillant, Vincent Niqlo, Farah El Dibany, Camille Schneyders, Nicoletta, Barbara Pravi, Camelia Jordana, Les Frères Nacash, Chico & les Gipsies, qui ont tous répondu présents et sont actuellement à Marrakech pour le tournage de cette émission.

« La Fête de la Chanson Orientale » présentera les chansons françaises et orientales les plus connues, revisitées et interprétées par une vingtaine d’artistes de la scène française et orientale, accompagnés par l’Orchestre Philharmonique du Maroc, dans un lieu féerique à Marrakech, précise-t-on de même source. Le 15 juin 2021, le Maroc rouvrait ses frontières. C’est aussi cette date qui a été choisie par Degel Prod, producteur de l’émission de variété « La Fête de la Chanson Orientale » pour venir à Marrakech pour le tournage des plateaux.

Le choix de Marrakech n’est pas le fruit du hasard. En effet, l’ONMT a planché pendant plusieurs mois auprès des producteurs de l’émission pour assurer le choix de la cité ocre, et tout organiser pour que le tournage se tienne le lendemain de la reprise des vols vers le Maroc.

L’ONMT s’est aussi occupé de tout l’encadrement nécessaire et de la logistique pour faciliter l’arrivée de tous ces artistes et des équipes techniques.

La présence de ces stars fortement suivies par des communautés considérables engendre, d’ores et déjà, de fortes retombées sur les réseaux sociaux, tient à expliquer l’ONMT.

Une promotion sans pareil sur laquelle mise l’ONMT pour accompagner la relance et contribuer au rayonnement du Maroc auprès du public français et qui sera décuplée lors de la diffusion de l’émission sur les chaînes françaises : « France 2 » et « TV5 », prévue dans les prochaines semaines.

À travers cette émission, l’ONMT contribue une nouvelle fois à la relance de la destination auprès des touristes français et assure la présence à leur esprit afin de stimuler les départs des français vers le Maroc, conclut la même source.

S.L. (avec MAP)