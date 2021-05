« Gilets jaunes »: l’adjoint au maire de Rabat apporte plusieurs précisions

« Les gilets jaunes » du Maroc ne cessent de faire parler d’eux ces derniers temps. Une campagne de boycott, via les réseaux sociaux, fait grand bruit et vise ces gardiens de voitures et de deux-roues, si nombreux à chaque coin de rue de nos villes. Les concernés, eux, se défendent et clament que ce travail de gardiennage est leur unique source de maigres revenus, alors que certains d’entre eux disent posséder une autorisation d’exercer ce métier et qu’ils ne sont pas dans l’illégalité.

Et c’est justement à ce dernier propos que l’adjoint au maire de la capitale a tenu à donner des précisions. Ainsi, le PJDiste Lahcen El Amrani a affirmé que la commune n’a délivré aucune autorisation de gardiennage de véhicules garés dans les avenues, rues et divers espaces de Rabat. Ce qui signifie que le Conseil de la ville n’a nul rapport avec toute pratique contraire.

Via sa page officielle Facebook, Lahcen El Amrani a également souligné que la seule société habilitée à exploiter une partie des parkings souterrains de la ville est Rabat Parking.SA. Ceci, dans les arrondissement des quartiers Hassan, Agdal, Ryad et Souissi. Mais cela ne concerne ni l’arrondissement de Yacoub El Mansour, ni celui d’El Youssoufia, a précisé le responsable communal. Pour ces derniers quartiers, comme ailleurs à Rabat, il existe des zones d’horodateurs de Rabat Parking S.A.

L’adjoint au maire de Rabat a aussi poursuivi que personne n’a le droit de vouloir exploiter les zones réservées au stationnement des véhicules des particulier, en l’absence d’un arrêté émanant du président du Conseil de la ville et accompagné de plaques de signalisation officielles dans des quartiers de la ville.

A.Z.