« Gilets jaunes » à Marrakech: un appel a été adressé à la maire

Le Bureau provincial de l’Association de défense des droits de l’Homme, à Marrakech, a adressé une correspondance à la présidente du Conseil communal de la ville, concernant les gardiens de voitures abusant des citoyens qui garent leurs voitures sur la voie publique.

Dans cette lettre, dont Le Site info a pris connaissance du contenu, l’Association de défense des droits de l’Homme a alerté sur ce phénomène qui est devenu une source quotidienne de tracas pour les automobilistes et d’extorsion d’argent à chaque fois qu’ils garent leurs voitures pour vaquer à leurs occupations personnelles ou professionnelles. De même que l’on a expliqué que ces victimes des « gilets jaunes » sont des citoyens qui se sont déjà acquittés, en ce qui concerne leur devoir envers la loi, de taxes d’assurance et de vignette annuelle, entre autres frais.

Cette correspondance a aussi rappelé que la loi interdit au Conseil communal de louer des espaces communaux à ces gardiens, tout en soulignant que ces derniers n’abusent pas uniquement et impunément des citoyens par leur comportement cupide, mais nuisent également au secteur du tourisme en escroquant les touristes étrangers.

L’Association de défense des droits de l’Homme a donc demandé au Conseil communal de résilier tous les contrats de location des espaces situés sur la voie publique et, comme ses prérogatives le lui permettent, de remplir son rôle de police administrative afin de protéger les citoyens de tout comportement indigne et, en premier, de l’attitude agressive et cupide des « gilets jaunes », à l’encontre de qui l’on doit oser déposer plainte auprès de la justice.

M.R.