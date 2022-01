Ghita Mezzour: « Le Maroc est doté des meilleures infrastructures technologiques du continent »

La marque nationale « MoroccoTech » porte la vision et les aspirations du Maroc dans le secteur du digital et répond aux orientations du Nouveau modèle de développement, a affirmé, ce jeudi, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour.

Dans un exposé sur cette nouvelle marque de promotion du secteur digital marocain, présenté lors du Conseil de gouvernement réuni par visioconférence, Mezzour a souligné que le Maroc se veut un hub digital régional majeur doté des meilleures infrastructures technologiques du continent et d’excellents talents et startups prospères dans l’industrie digitale, l’une des plus grandes industries mondiales en potentiel de croissance.

Selon un communiqué lu par le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue dudit Conseil, Ghita Mezzour a relevé que l’importance de cette initiative réside dans la conglomération de l’écosystème numérique autour d’une identité unifiée, outre la promotion des acquis et des réalisations du Maroc en la matière en vue d’attirer les investissements locaux et internationaux.

Après son lancement le 14 janvier courant, « MoroccoTech » a reçu des retours encourageants et motivants, en suscitant notamment l’intérêt des investisseurs internationaux et des institutions nationales et mondiales, a-t-elle fait remarquer, soulignant la nécessité de prendre des mesures permettant au Maroc de profiter davantage des opportunités offertes par le domaine digital.