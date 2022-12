Ghita Lagzouli au Morocco Mall: un moment d’intense émotion (VIDEO)

L’actrice et influence marocaine Ghita Lagzouli a fondu en larmes après la victoire du Maroc contre le Portugal. Au Morocco mall, avec une foule de supporters, elle a échangé ses impressions, à chaud.

La victoire de la sélection marocaine sur son homologue portugaise, en quarts de finale de la Coupe du monde, et sa qualification pour les demi-finales, était jusqu’à peu un rêve difficile à réaliser. Or, la réalité est que le Maroc vit concrètement son plus beau rêve. Le rêve a commencé par la qualification au Mondial de Qatar-2022, après un parcours réussi aux éliminatoires de la zone Afrique, ce qui a suscité une liesse populaire suite à la qualification à ce rendez-vous sportif prestigieux, avant que le tirage au sort ne place l’équipe nationale dans un groupe considéré comme le groupe de la mort, avec la Croatie, vice-champion du monde 2018, la Belgique, 2éme au classement mondial de la Fifa et la jeune et difficile sélection canadienne.