Gestion des RH: le département d’Aït Taleb expose sa stratégie

Le ministère de la Santé mise sur la qualification du système de formation, le renforcement de la gestion régionale des ressources humaines, l’adoption de la digitalisation et la simplification des procédures, afin d’assurer une gestion exemplaire des Ressources Humaines du département de la santé en 2021-2022, a affirmé, ce samedi à Skhirat, le directeur des ressources humaines au ministère, Adil Zniber.

Le plan stratégique 2021-2022 de développement des RH dans le secteur repose principalement sur la qualification du système de formation fondamentale et professionnelle à travers l’augmentation du nombre de sièges pédagogiques alloués à la formation des infirmières et des techniciens de santé au sein des Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS) et les instituts relevant du Ministère de la Santé, lesquels devraient passer de 3.000 sièges en 2020 à 4.000 au titre de la prochaine rentrée universitaire 2021-2022, a expliqué Zniber, qui s’exprimait à la clôture de la rencontre nationale sur la gestion des ressources humaines du département de la Santé.

Et d’ajouter que le ministère de tutelle va œuvrer à la généralisation d’un ensemble de spécialités qui connaissent un manque de cadres au niveau de toutes les régions du Royaume ainsi qu’à la création de nouvelles spécialités au niveau des ISPITS, dont l’infirmerie gériatrique, et au niveau des instituts de formation professionnelle dans le domaine de la santé.

Le responsable a, en outre, relevé qu’il sera procédé à la qualification et l’accompagnement des instituts relevant du ministère de la Santé en ce qui concerne la modernisation des infrastructures et le renforcement des ressources humaines et logistiques qui s’y trouvent, outre l’étude et l’approbation des contrats de programmes de formation continue entre la Direction des RH et les Directions régionales de la santé du Royaume.

Pour ce qui est du renforcement de la gestion régionale des RH, Zniber a affirmé que le ministère s’attellera, notamment, au renforcement des actes administratifs délégués aux services décentralisés, avec la redistribution de certaines de ces prérogatives au niveau local, la mise en place de mécanismes efficaces de coordination et d’accompagnement des services décentralisés, notamment dans le volet relatif à l’emploi.

La stratégie comprend également l’élaboration de la version finale du guide de référence des actes administratifs délégués et des prérogatives liées à la gestion des ressources humaines dans les services décentralisés, a-t-il ajouté.

Le ministère prévoit également d’enrichir les procédures de digitalisation et simplifier les démarches en facilitant l’accès aux services administratifs avec le lancement du deuxième bouquet des services du portail de gestion des ressources humaines « @SIRH », lequel comprend un ensemble de nouveaux services destinés au ministère de tutelle et aux fonctionnaires du département de la santé qui seront disponibles à partir d’octobre 2021.

Le ministère, a poursuivi le responsable, s’ouvrira sur les autres secteurs et sur différents acteurs afin de soutenir les efforts de valorisation des Ressources humaines du département de la santé et d’établir le concept de responsabilité sociale dans la gestion de ces ressources.

Cette rencontre de deux jours (25-26 juin), qui a vu la participation d’un certain nombre de responsables des ressources humaines et de formation du département de la santé, a permis de faire le point sur l’expérience du Ministère de la Santé en matière de gestion décentralisée des RH, qui s’inscrit pleinement dans le cadre du chantier de la régionalisation avancée lancé par le Royaume.

La rencontre a été marquée par la présentation de l’expérience de la Direction Régionale de la Santé de Tanger-Tétouan-Al Hoceima en matière de gestion des RH, dans le cadre du processus de déconcentration et par la tenue de la 7ème réunion du comité central de coordination de la formation au niveau des ISPITS, et ce dans le but d’assurer des ressources humaines qualifiées et capables de fournir des soins de santé de qualité dans toutes les régions du Royaume.

Cette 7ème réunion a permis d’évoquer les principaux projets et réformes que le ministère de la Santé prévoit d’entreprendre, notamment le projet de réhabilitation du système de formation qui repose sur l’augmentation de la capacité de formation des établissements affiliés.

NH