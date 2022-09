Gestion de l’eau dans les hammams: les explications d’un professionnel

« La crise de la soif » et la sécheresse redoutées par le retard actuel des pluies au Maroc ont vite fait de provoquer la réaction des autorités publiques. Aussi celles-ci se sont-elles empressées, avec la coordination de tous les secteurs, de réfléchir aux moyens adéquats de gestion et d’économie de l’eau.

Dans ce cadre, les professionnels du secteur des hammams ont pris certaines mesures afin de gérer et d’économiser au mieux l’eau utilisée dans leurs établissements. De même qu’ils ont décidé de lancer des campagnes pour sensibiliser les citoyens à la nécessité d’économiser l’eau, aussi bien dans les bains maures que chez eux et sur la voie publique,

Ainsi, la Fédération nationale des associations des propriétaires et gérants des hammams traditionnels et des douches au Maroc a été la première parmi les parties prenantes à chercher les solutions appropriées à même de garantir la gestion et l’économie de l’eau, a affirmé son président, Rabii Ouachi.

Celui-ci a également tenu à conseiller aux citoyens de contribuer à économiser l’eau et à éviter tout gaspillage de cette précieuse ressource..

L.A.