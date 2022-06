Génération Green: Sadiki en visite de terrain dans la province de Berrechid

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a effectué, ce vendredi, une visite de terrain, au niveau de la province de Berrechid dans la région Casablanca-Settat, de plusieurs projets de développement agricole.

La visite a porté sur l’état d’avancement des travaux du projet de développement agricole lancés dans le cadre de la Stratégie Génération Green 2020-2030.

Ainsi, le ministre s’est informé de l’état d’avancement du chantier d’intégration des agriculteurs dans le processus de la généralisation de la protection sociale.

Ce chantier se base sur des leviers de la gouvernance s’occupant chacun d’un axe dans une synergie afin de mener à bien ce chantier.

La contribution des agriculteurs à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) se fera selon une catégorisation de ces derniers sur 9 catégories dont la cotisation allant de 117 dh à 1081 dh. Sachant que 87% des agriculteurs se casent dans la 1ère et 2ème catégorie et devront payer respectivement une cotisation de 117 dh et 153 dh.

Lors de cette visite, des explications ont été données à Sadiki sur l’offre régionale et l’état d’avancement de l’axe de la nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricole et du Centre Régional des Jeunes Entrepreneurs Agricoles et Agroalimentaires (CRJEA).

Ce centre vise à accompagner et appuyer des Jeunes Entrepreneurs Agricoles et Agroalimentaires porteurs de projets d’entreprenariat en utilisant des mécanismes technologiques et numériques modernes.

Il aide au montage des projets et veille à la mise en œuvre des projets sélectionnés, à la formation, à l’information, au conseil spécifique et l’accompagnement de qualité dans la préparation, le financement, la commercialisation, … des jeunes entrepreneurs agricoles et Agroalimentaires

Le centre travaille en étroite collaboration avec les acteurs du secteur notamment la Direction Régionale de l’Agriculture et du Crédit Agricole au Maroc.

Le ministre a visité aussi le Centre modèle de Conseil Agricole de Berrechid (CCA Berrechid) et a assisté à la présentation du programme de Conseil Agricole dans le cadre de la nouvelle génération des mécanismes d’accompagnement pour moderniser les exploitants agricoles et professionnaliser l’agriculture.

Il s’agit du programme d’accompagnement et d’appui des jeunes entrepreneurs durant l’année 2020/2021, avec 198 actions de conseil agricole au profit de 1772 bénéficiaires. Au cours de la même période, 180 idées de projets ont été identifiées réparties entre 129 projets de productions animales, 34 projets de productions végétales, 12 projets liés à la valorisation des produits agricoles et 5 projets liés aux services agricoles et para-agricoles. Aussi, le programme régional de conseil agricole pour la période entre 2021 et 2025 a été également présenté.

A cette occasion, Sadiki a souligné, dans des déclarations à la presse, que le but de cette visite de terrain est de s’arrêter et de suivre l’état d’avancement de la mise en oeuvre des projets, programmes et chantiers s’inscrivant le cadre de la stratégie Génération Green, lancée par le roi Mohammed VI en 2020, notant que ces projets sont de nature à améliorer les conditions des agriculteurs, la productivité et la qualité des produits agricoles.

Il s’est félicité, dans ce sens, de l’état d’avancement du chantier d’intégration des agriculteurs dans le processus de la généralisation de la protection sociale, mettant en avant les bienfaits de ce chantier qui contribuera à promouvoir les conditions des agriculteurs et du secteur agricole dans le Royaume.

Le ministre était accompagné du gouverneur de la province de Berrechid, du président du Conseil Provincial de Berrechid, du président de la Chambre Régionale d’Agriculture de Casablanca-Settat, des élus et d’une importante délégation de responsables du ministère.