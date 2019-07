Gendarmerie royale: Mohamed Haramou prépare des changements

Le Commandant de la Gendarmerie royale, le général de corps d’armée Mohamed Haramou, vient de procéder à plusieurs changements dans les rangs des officiers affectés dans les provinces du Sahara marocain.

De même, selon le quotidien Al Massae de ce jeudi, l’état-major de la Gendarmerie royale s’apprête à annoncer plusieurs promotions au cours de la semaine prochaine. Et ce, à l’occasion de la commémoration des vingt ans de règne du roi Mohammed VI. Lesquelles promotions seront aussi accompagnées d’un large mouvement de mutations dans les provinces du Sud.

Ces mutations concerneront les différents centres territoriaux, maritimes, judiciaires et de renseignement, ainsi que les diverses brigades et escadrons, aux quatre coins du Royaume, toujours d’après le quotidien.

A.M.