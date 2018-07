Gendarmerie royale: le grand ménage se poursuit

Cette opération, annoncée par Haramou, a concerné environ 95 responsables de la Gendarmerie royale. Six colonels régionaux ont été mutés après avoir passé plus de cinq ans à leurs postes, a indiqué le quotidien arabophone.

