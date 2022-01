Gaz: ce que l’on sait sur l’importante découverte au large du Maroc

Chariot, qui détient une participation de 75 % dans l’exploitation de Lixus, en partenariat avec l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) qui possède une participation de 25 %, a annoncé dans un communiqué qu’une évaluation complète du puits a été entreprise par diagraphie filaire, y compris une évaluation pétrophysique, des tests de formation souterraine, des pressions de réservoir et un échantillonnage de gaz, des carottes latérales et des profils sismiques de puits de forage.

Ainsi Adonis Pouroulis, PDG par intérim de Chariot, a déclaré : «Je suis ravi d’annoncer que Chariot, en plus de mener avec succès une opération de puits d’évaluation, a fait une importante découverte de gaz au puits Anchois-2 qui dépasse largement nos attentes. Nous continuons de mener des analyses plus approfondies sur les données collectées à partir du puits, mais dans l’état actuel des choses, nous pensons que le résultat est transformationnel pour la société».

Selon la compagnie, l’interprétation préliminaire des données confirme la présence d’accumulations importantes de gaz dans les objectifs d’évaluation et d’exploration du puits Anchois-2 avec une valeur nette calculée de gaz totalisant plus de 100 m, comparativement à 55 m dans le puits de découverte Anchois-1. Dans ce sens, Chariot explique que des réservoirs de haute qualité ont été trouvés dans tous les sables gaziers. «Une analyse plus approfondie sera entreprise pour bien comprendre les implications positives sur les ressources gazières dans le champ élargi d’Anchois et l’ampleur du développement gazier potentiel», explique-t-on au niveau du communiqué.

Le DG de Chariot poursuit en assurant qu’«il s’agit d’un résultat formidable et je tiens à remercier l’ONHYM, nos partenaires sur le permis et toutes les personnes impliquées pour leur soutien inestimable, qui a permis de forer le puits en toute sécurité, avec succès et à temps pendant une période de défis opérationnels et logistiques importants liés à la pandémie actuelle».

Et d’ajouter qu’«avec les conditions clés récemment annoncées du prélèvement de gaz avec un groupe énergétique international de premier plan, l’intérêt de deux prêteurs institutionnels réputés pour fournir un financement par emprunt, une collaboration en cours avec un constructeur leader de projets gaziers offshore et maintenant ce résultat de puits de gaz réussi, le projet Anchois se rapproche de pouvoir fournir un carburant de transition propre pour soutenir la croissance industrielle et économique du Maroc» . Selon Chariot, le puits sera désormais suspendu en vue d’une réentrée et d’un achèvement futurs, en tant que puits de production dans le cadre du développement du champ offshore.

Notons dans ce sens que la plate-forme Stena Don se déplacera ensuite vers le puits de découverte de gaz Anchois-1 afin d’effectuer des opérations de rentrée, dans l’objectif d’évaluer l’intégrité du puits foré précédemment et, en cas de succès, de fournir un futur puits de production potentiel pour le développement du domaine offshore.

Sanae Raqui / avec Les Inspirations ÉCO