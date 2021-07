Gaz butane et sucre: une source dément les dernières rumeurs

Le gouvernement El Othmani dément formellement les rumeurs, relayées sur les réseaux sociaux, prétendant, qu’avant la fin du mandant de l’Exécutif, une revue à la hausse des subventions concernant le gaz butane, le sucre et la farine ait été décidée.

Ainsi, une source fiable de Le Site info a annoncé que ces rumeurs ne reposent sur nul fondement et prétendent d’une façon mensongère que l’opération de subventions de ces trois produits vitaux pour les ménages marocains durera jusqu’a fin 2024.

Cette source proche de la Primature assure également: « La proposition officielle de monsieur le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’Administration, à qui ces allégations sont attribuées, et sa proposition a été exposée au Conseil du gouvernement et adoptée le 27 juillet courant. Et ce, avant qu’elle ne soit soumise aux Commissions du Parlement, le 28 du même mois, et qui a été aussi publiée sur le site du ministère, n’évoque aucune décision de revue à la hausse des subventions, ni aucune date précise de ladite hausse ».

Larbi Alaoui