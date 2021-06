Gare Oulad Ziane: une promesse de réouverture… « dans les prochains jours »

La réouverture de la gare routière Oulad Ziane dépend de plusieurs conditions, selon un professionnel du secteur. Parmi celles-ci, l’achèvement des travaux en cours qui y sont effectués et qui sont encore loin de connaître la fin.

Dans ce cadre, le gouverneur de la préfecture El Fida-Mers Sultan a fait la promesse solennelle de la réouverture d’Ouled Ziane, dans les prochains jours. Ceci, lors d’une réunion avec les professionnels du secteur du transport et de représentants de plusieurs syndicats. Promesse qui a mis du baume au coeur de tous les concernés, on s’en doute aisément.

Le responsable a aussi tenu à rappeler à ses interlocuteurs de veiller au respect strict des mesures préventives et sanitaires de l’état d’urgence, décrété par le autorités compétentes, dans l’objectif d’endiguer la propagation et la transmission de la pandémie de la covid-19 et de ses nouveaux variants.

De leur côté, les professionnels du secteur ont exprimé leur pleine satisfaction et leur soulagement quant à cette décision de la réouverture prochaine de la gare routière Ould Ziane, surtout l’approche de la célébration de l’Aïd Al-Adha.

L.A.