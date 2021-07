Gare Oulad Ziane: les professionnels risquent gros en cas de non-respect des mesures

La gare routière Oulad Ziane, à Casablanca, va rouvrir ses portes ce lundi après plus d’un an de fermeture pour cause du covid. Un protocole de prévention sanitaire a ainsi été mis en place pour endiguer le risque de propagation du coronavirus.

Selon une source de Le Site info, les voyageurs sont obligés de respecter strictement les mesures de prévention dont le port correct du masque, la distanciation physique et l’hygiène des mains. Les professionnels du transport doivent également respecter l’heure de fermeture, fixée à 23h. Et d’ajouter que le permis d’exercer sera retiré aux professionnels qui ne respecteront les mesures mises en place.

Pour rappel, la réouverture de la plus grande gare routière au Maroc a été décidée à l’issue d’une réunion tenue en présence du gouverneur de la préfecture d’El Fida Mers Sultan, du représentant de la Commune de Casablanca en la personne de Mohamed Bourrahim, Adjoint au Maire en Charge de la mobilité et du transport, des représentants des ministères du transport et de la Santé, ainsi que des services de police et des professionnels du transport.

Installée sur plus de 4 hectares, la gare routière Oulad Ziane accueille jusqu’à 20.000 voyageurs par jour et plus de 800 autocars y transitent quotidiennement.

Elle compte en plus des guichets et des quais, un arrondissement de police, une administration communale, des locaux commerciaux, une pharmacie, une station-service, huit blocs sanitaires, ainsi qu’une régie destinée à percevoir les produits de la gare routière.

