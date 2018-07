Gardiens de voitures au Maroc: la polémique refait surface

Chaque année, bon nombre de citoyens marocains se plaignent des agissements de certains gardiens de voitures.

“Monsieur le Chef du gouvernement marocain, Saâdeddine El Othmani: Supprimez les raquetteurs du stationnement”. Tel est l’intitulé d’une pétition qui avait été mise en ligne il y a quelques mois pour mettre un terme au “diktat” de certains gardiens de voitures au Maroc et qui vient de refaire surface sur les réseaux sociaux. Ces derniers sont accusés d’imposer des tarifs exorbitants qui “prennent en otage” les automobilistes.

“Nous subissons tous les jours en tant qu’automobilistes ou même motards, au moindre arrêt, ou stationnement un harcèlement moral de la part de personnes portant des gilets fluorescents, prétendant garder nos véhicules, et exigeant des sommes variant entre 2 et 50 dirhams, voir plus, selon les saisons et les endroits, sous peine de se voir insulté, dégrader son véhicule, ou menacé”, peut-on lire sur la pétition.

“Cette situation crée un climat de tension et de frustration chez les usagers de la route et en particulier les femmes, qui souvent sont menacées, apeurées ou harcelées, se voient dans l’obligation de payer cette somme. Aujourd’hui, il est temps de dire STOP à ces pratiques mafieuses, qui n’existent malheureusement que dans notre cher pays”, poursuivent ses initiateurs.

Sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, le hashtag #Mouvement_contre_les_gardiens_de_voitures vient même d’être lancé.

“Sincèrement, je trouve que cette affaire a pris beaucoup de temps pour qu’on lui mette fin. Je ne suis pas contre ce métier, mais je pense que ces gens-là ont dépassé de loin leur droit légitime, raison pour laquelle il est vraiment temps qu’on réagisse”, a écrit un internaute, alors qu’un second propose “que tous les automobilistes portent un gilet pour une journée en guise de protestation contre l’abus et l’anarchie des gardiens”.

Rappelons que cette polémique avait fait l’objet d’un reportage de 2M. Il en est ressorti qu’il n’est pas obligatoire de se soumettre aux exigences des gardiens de voitures, notamment à Casablanca.

S.L.