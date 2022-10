GAFI: un groupe d’experts se rend au Maroc

Le Groupe d’action financière (GAFI) a décidé d’envoyer un groupe d’experts au Maroc pour effectuer une visite de terrain visant à déterminer dans quelle mesure les axes du plan d’action approuvé entre le Royaume et le groupe en février 2021 ont été mis en œuvre par les autorités et institutions nationales concernées, indique, vendredi, l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF).

Cette décision a été prise à l’unanimité des membres du GAFI, à l’occasion des travaux de son Assemblée générale, tenue du 17 au 21 octobre à Paris.

Selon l’ANRF, cette décision ‘’reflète la conviction du GAFI que le pays soumis au processus d’évaluation a accompli tous les axes inclus dans ledit plan d’action’’, notant, dans un communiqué, qu’il s’agit d’une « étape positive pour sortir du processus du suivi renforcé, en ce sens qu’elle permet de déterminer dans quelle mesure les axes de ce plan ont été concrétisés sur le terrain’’.

A l’instar des efforts déployés par les différentes autorités, institutions nationales et personnes soumises au processus de suivi, au cours de la dernière période, et dans le but de contribuer au succès de ladite visite, les autorités et les institutions nationales demeureront mobilisées et engagées en toute responsabilité dans ce chantier national pour permettre la sortie du Royaume de la liste de suivi renforcé du GAFI, conclut l’ANRF.

S.L. (avec MAP)