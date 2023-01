Gad Elmaleh annonce une grande nouvelle à ses fans au Maroc (PHOTO)

« D’ailleurs » est le titre du nouveau one man show de Gad Elmaleh! Et l’humoriste, comédien et metteur en scène marocain, qui a programmé la représentation de son spectacle au Maroc, à partir de dimanche prochain, le 29 janvier, a décidé d’annoncer une bonne nouvelle à ses inconditionnels fans et followers sur son compte du réseau social Instagram.

Il s’agit d’une date supplémentaire de la présentation du nouveau one man show de Gad El Maleh. Et cela aura lieu lundi 6 février prochain, à la capitale du Royaume, au Théâtre national Mohammed V. Et sur son compte Instagram, l’artiste marocain a tenu à annoncer cette bonne nouvelle à ses admirateurs de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, avec un post libellé comme suit: « Je suis tellement heureux de jouer au Maroc. Show supplémentaire à Rabat le 6 févier. J’arrive!!! ».

A noter que « D’alleurs », le nouveau spectacle de Gad Elmaleh, est un one man show « inédit, intime et jubilatoire », selon de nombreux médias français Avec ce spectacle, sixième du nom pour l’artiste, « mêlant stand up et personnages », Gad Elmaleh a sillonné les villes de l’Hexagone pendant près de deux ans.

Et à partir du 29 janvier, ce nouveau one man show débarquera à Marrakech, Casablanca et Rabat, dans le pays d’origine de l’artiste, le Royaume du Maroc, auquel Gad Elmaleh ne cesse, à chaque occasion, de prouver amour, reconnaissance et fidélité.

Une autre belle preuve , s’il en faut, que Gad El Maleh est bel et bien « d’ici » avec son spectacle intitulé « D’ailleurs »!

Larbi Alaoui