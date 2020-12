Gad El Maleh endeuillé (PHOTO)

L’humoriste franco-marocain est encore sous le choc après le décès de son « Frero » Simon Amar.

Sur son compte Instagram, Gad El Maleh a publié un long message où il a exprimé sa grande peine suite à la perte de celui qui, dit-il, lui a inspiré, le célèbre personnage de « Coco ». Le décès de Simon Amar, l’un de ses amis spirituels, l’a tellement bouleversé qu’il ne s’en est pas en encore remis à l’heure où il a écrit ce message posthume émouvant, a-t-il avoué .

Gad El Maleh n’a pas manqué non plus d’énumérer les nombreuses qualités humaines et professionnelles de son ami décédé et a terminé son message en promettant à Simon Amar que, malgré sa grande douleur, il ne pleurera pas. « Repose en paix, mon frero! Ce soir, j’allumerais un cigare à ta santé ». Telle est la phrase que l’humoriste a choisi comme épitaphe pour rendre hommage au défunt.

A.L.