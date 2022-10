Futsal: revivez la belle prestation du Maroc face au Brésil (VIDEO)

La sélection marocaine de futsal a tenu bon et décroché un nul blanc face à son homologue brésilienne, lors d’une rencontre disputée vendredi devant près de 3.500 supporteurs brésiliens et marquée par d’innombrables fautes arbitrales contre l’équipe nationale. A Brusque, une petite ville de l’état brésilien de Santa Catarina (sud), les Hommes de Hicham Dguigu n’ont pas démérité, offrant un spectacle à couper le souffle devant les quintuples champions du monde, qui comptent dans leurs rangs de grandes vedettes du football à cinq mondial.

Les Lions de l’Atlas auront même raté de peu une victoire, qui aurait été une petite revanche sur les Brésiliens, leaders du classement mondial qui les ont éliminés 0-1 lors des quarts de finale de la dernière Coupe du monde.

Poussée par son public bouillonnant, la Seleçao a entamé le match sur les chapeaux de roue, tentant de contrôler le match, en s’appuyant sur leur star Ferrao pour faire la différence et servir Arthur en profondeur.

Entre-temps, les Marocains menaient des contre-attaques rapides pour déstabiliser l’équipe adverse qui se repliait rapidement.

Le jeu s’est ensuite équilibré et l’équipe marocaine gagnait en confiance, se souciant peu de la pression que voulait exercer le public et parvenant à créer des occasions de but dangereuses vers la moitié de la première mi-temps.

Les Brésiliens ont ensuite exercé une grande pression sur les joueurs marocains, et Arthur, sur un coup de ciseau retourné, a failli ouvrir le score. Les attaques répétées du Brésil ont amené l’entraîneur Hicham Dguigu à demander un temps mort pour redresser la situation. Chose faite, puisque les filets de l’équipe nationale resteront intacts en première période.

En deuxième mi-temps, la vivacité des joueurs marocains et la pression corps à corps a permis de neutraliser le danger et atteindre plus fréquemment le but adverse, avec notamment un tir d’Anas El Ayane frôlant le poteau gauche du gardien brésilien, qui a dû sortir le meilleur de lui pour dégager une autre frappe de Younes Mesrar, quelques instants plus tard.

Les erreurs arbitrales ont fini par altérer la concentration des Marocains, qui ont écopé de deux cartons jaunes, avant de voir leur coach prendre un carton rouge à une dizaine de minutes de la fin de la rencontre.

Les Lions de l’Atlas ont ouvert le score après 9 minutes de jeu en deuxième période, mais le but a été annulé après un cafouillage dans la surface adverse.

L’équipe nationale va subir une grande pression vers la fin du match, et les occasions franches créées par les Brésiliens finissaient dans les mains du portier marocain ou loin du cadre. Le match se termine comme il a député : 0 à 0.

Le match à Brusque était le premier de la double confrontation amicale qui conduira l’équipe nationale également à Tubarão, à 218 km de Brusque, où les Lions de l’Atlas affronteront la Seleçao, dimanche à 14H00 (GMT-3), à l’Arena Multiuso Prefeito Estêner Soratto da Silva.

Les deux sélections profitent de cette date FIFA pour préparer les prochaines compétitions, notamment la Coupe du monde en 2024.

S.L. (avec MAP)