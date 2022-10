Futsal: Hicham Dguig s’exprime après la défaite face au Brésil

Voici les déclarations recueillies par la MAP à l’issue du match amical de la sélection nationale de futsal, qu’elle a perdu 1-4 contre le Brésil, dimanche après-midi à Tubarao (sud du Brésil) :

Hicham Dguigu, entraîneur de l’équipe nationale du Maroc :

Loin de donner des prétextes, il faut dire que les conditions qui ont entouré le match étaient défavorables. L’arbitre n’arrêtait pas de siffler des fautes contre nous et en futsal les coups francs représentent un grand danger. Les joueurs aussi ne parvenaient pas à développer leur jeu de peur de commettre des fautes ou écoper de cartons condamnant leur équipe. Nous, on créait des occasions et eux, ils fructifiaient les fautes sifflées par l’arbitre. Nous étions surpris que l’on désigne le même arbitre pour les deux matchs.

Au-delà de tout ça, je réitère que nous sommes ici pour apprendre de nos fautes et pallier nos lacunes, bien que nous aurions pu faire mieux si on avait pu nous épargner les déplacements entre deux villes pour disputer ces deux matchs en l’espace de moins de 48 heures.

Nous n’allons pas arrêter là. Nous allons continuer à jouer contre des équipes meilleures, devant leurs publics et avec leurs arbitres. Cela va nous permettre d’évoluer et de nous améliorer pour mieux aborder les prochaines compétitions.

Khalid Bouzid, joueur marocain de Santa Coloma (Espagne) :

Nous avons joué contre une grande équipe et je pense que le match était équilibré contrairement à ce que le score peut laisser entendre. Nous avons eu beaucoup d’occasions de but, mais eux aussi.

Outmane a inscrit le premier but et en vestiaire nous étions déjà convaincus qu’ils allaient attaquer sans répit. Ils ont développé un jeu totalement articulé sur Ferrao. Avec la fatigue lors du premier match et le déplacement à Tubarao, je pense que nous avons souffert sur le plan physique en deuxième partie. Il faut accepter la défaite mais tout en tirant les leçons nécessaires pour progresser.

Marquinhos Xavier, entraîneur de l’équipe nationale du Brésil :

Abstraction faite du score de ce match, je pense que la rencontre était équilibrée. Le Maroc a lui aussi eu ses occasions, même en deuxième période lorsque nous avons mieux joué. Nous avons compris que nous devions changer de posture en deuxième mi-temps et nous avons pu développer un rythme différent.

Les difficultés que nous avons affrontées contre le Maroc font partie de notre préparation. C’était deux matches difficiles qui vont nous permettre d’améliorer notre jeu.

Par rapport au premier match (vendredi dernier, 0-0), nous avons surtout essayé de reconfigurer notre attaque et oser davantage l’offensive. C’est une victoire qui va nous libérer et dégager la pression sur les joueurs.

Ferrao, auteur d’un triplé pour le Brésil :

Je suis très content pour le triplé que j’ai marqué, mais surtout pour la belle performance collective de notre groupe.

Nous avons pu développer un beau jeu pour gratifier le public nombreux qui est venu nous encourager. Jouer devant le public brésilien est la meilleure chose qui puisse nous arriver.

Nous étions conscients des difficultés, mais nous sommes parvenus à marquer et à bien jouer, c’est ce qui est important.

S.L. (avec MAP)