Funérailles de Khalid Naciri : les témoignages de Benkirane et Nabil Benabdellah (VIDEO)

L’ancien ministre de la communication et l’un des dirigeants du Parti du progrès et du socialisme (PPS), feu Khalid Naciri, décédé mercredi, a marqué de son empreinte le paysage politique national, laissant derrière lui un héritage remarquable dans les domaines diplomatique et médiatique et sur le registre des droits de l’homme, ont témoigné plusieurs personnalités partisanes.

Dans des déclarations à la MAP en marge des funérailles du défunt, qui ont eu lieu jeudi au cimetière Chouhada à Rabat en présence du Prince Moulay Rachid, ces personnalités ont passé en revue les qualités humaines et professionnelles du regretté et sa contribution aux différentes étapes de la vie politique nationale.

Déplorant le décès de Khalid Naciri, le secrétaire général du PPS, Mohamed Nabil Benabdellah, a indiqué que le Maroc a perdu aujourd’hui l’un de ses grands hommes, un militant infatigable du parti, soulignant que le regretté a marqué de son empreinte l’histoire politique contemporaine du Maroc.

Après avoir mis en exergue le militantisme et le parcours politique de feu Naciri, qui remonte aux années soixante, M. Benabdellah a relevé que le défunt s’est consacré toute sa vie à la défense des intérêts suprêmes de la patrie, des idéaux de la liberté et la démocratie et des principes des droits de l’Homme.

Le défunt s’est distingué aussi par son militantisme et son plaidoyer pour la défense et la promotion des droits de l’Homme en tant qu’avocat et ses écrits journalistiques en arabe et en français en faveur du rayonnement de la presse du parti du progrès et du socialisme, a dit M. Benabdellah, le qualifiant de frère compagnon de route et le décrivent comme un professionnel hors pair, doué de grandes qualités humaines et incommensurablement amoureux de son pays.

Dans une réaction similaire, Abdelouahed Souhail, membre du bureau politique du PPS et qui a fréquenté le défunt à la Faculté de droit de Casablanca, a indiqué que Khalid Naciri était un fervent défenseur des causes de sa patrie et un homme d’une grande culture.

Le défunt a exercé plusieurs métiers d’abord comme journaliste, avocat et professeur universitaire avant d’occuper des postes de responsabilité comme ministre puis diplomate, a-t-il rappelé, notant que Feu Khalid Naciri a gravi toutes les échelons de responsabilité au sein du parti de la base à la direction, et a grandement contribué au développement de la doctrine du parti et son adaptation avec les mutations perpétuelles de la scène politique.

Le regretté a été nommé par feu Hassan II directeur de l’Institut supérieur d’administration en 1996, poste qu’il a conservé jusqu’en 2000.

Professeur émérite de droit constitutionnel, Khalid Naciri est l’auteur de nombreux livres, études et articles en droit public et sciences politiques, disciplines qu’il a enseignées dans plusieurs universités marocaines.

Sur le plan partisan, le défunt a rallié en 1968 le Parti du progrès et du socialisme (PPS) dont il a été élu membre du comité central en 1975 et du bureau politique en 1995. Il est aussi l’un des cofondateurs et premiers dirigeants de l’organisation « Jeunesse marocaine du progrès et du socialisme ».