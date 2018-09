Funérailles de Karim Lamrani en présence du prince Moulay Rachid

Les obsèques de l’ancien Premier ministre Mohammed Karim Lamrani, décédé jeudi à l’aube à son domicile à Casablanca, ont eu lieu au cimetière Achouhada, en présence du prince Moulay Rachid.

Après les prières d’Al-Asr et du mort à la mosquée Achouhada, le cortège funèbre s’est dirigé vers le cimetière, où le défunt a été inhumé, en présence des membres de la famille, du chef de gouvernement Saad Eddine El Othmani, du Conseil du roi, Taieb Fassi Fihri, d’anciens premiers ministres, ainsi que de plusieurs autres personnalités.

L’assistance a déclamé des versets coraniques et élevé des prières pour le repos de l’âme du défunt, implorant le Tout-Puissant de l’accueillir dans son vaste paradis et de lui accorder ample rétribution pour les efforts louables et les bonnes œuvres qu’il a accomplies au service de son pays.

L’assistance a également prié Dieu de préserver le roi et de lui accorder santé et longue vie. L’assistance a également imploré le Très-Haut de répandre sa miséricorde et sa bénédiction sur feu Mohammed V et feu Hassan II, que Dieu ait leur âme.

Né le 1er mai 1919 à Fès, Lamrani a été nommé Premier ministre à trois reprises à la tête de six gouvernements, du 6 août 1971 jusqu’au 20 novembre 1972, du 30 novembre 1983 jusqu’au 30 septembre 1986 et du 11 août 1992 jusqu’au 25 mai 1994.

Les passages de Mohammed Karim Lamrani à la tête du gouvernement ont été marqués par des réformes majeures, comme le programme d’ajustement structurel, la réforme budgétaire et la réforme fiscale par l’élaboration d’un système moderne.

Par ailleurs, Lamrani, l’un des pionniers du monde entrepreneurial marocain, a été longtemps directeur général de l’Office chérifien des phosphates (OCP). Il occupa, pour la première fois, ce poste à partir du 1er juillet 1959. Ensuite, il sera rappelé, le 17 mai 1967, à la tête de l’OCP, qu’il a continué à diriger jusqu’au 31 juillet 1990.

Durant près de vingt-six ans en deux périodes au sein de l’Office Chérifien des Phosphates, le rôle joué par le défunt a été déterminant, puisqu’il a initié et mis en œuvre la politique de transformation de l’office en Groupe OCP ainsi que la valorisation du minerai de phosphate qui a hissé le groupe OCP au statut d’acteur mondial du marché de ce minerai et de ses dérivés.

Dans le monde des affaires, le défunt, qui était marié et père de quatre enfants, s’est employé, dès le début des années 40 du siècle dernier, à poser les premiers jalons de son œuvre entrepreneuriale pour rapidement ériger le Groupe Safari dont il est fondateur et Président Directeur Général.

Il a mis en place l’un des premiers groupes privés au Maroc faisant preuve d’esprit d’initiative, d’anticipation et de modernité avec la constitution dès les années 1960 du holding familial, qui opère aujourd’hui dans un nombre important de secteurs, notamment l’industrie, la distribution et les services et l’agriculture.

En parallèle, Mohammed Karim Lamrani a contribué à l’émergence du secteur bancaire notamment à travers le Crédit du Maroc issu de la fusion de la Compagnie Africaine de Banque dont il a été actionnaire et le Crédit Lyonnais Maroc ainsi qu’à la création de la Banque Marocaine pour le Commerce Extérieur BMCE en tant qu’outil de l’Etat pour servir le développement des exportations du Royaume et en particulier celles de l’OCP.