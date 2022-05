Fugue collective en Slovaquie: une députée PPS interpelle le gouvernement

La députée du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), Nadia Touhami, a tiré la sonnette d’alarme concernant ce phénomène de migration clandestine de sportifs marocains. Elle a surtout insisté sur les dangers encourus même quand il s’agit de voyages légaux, terrestres et maritimes, et s’est vivement étonnée de la « quiétude et de la sérénité ambiantes », en ce qui concerne le « hrig » sportif.

Dans sa question écrite, adressée au ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des sports, la députée du parti du Livre a souligné que « la participation aux compétitions sportives internationales est devenue une opportunité de réaliser le rêve de migrer à l’étranger et un projet facile et garanti à concrétiser. Et ce qui est le plus dangereux, c’est que ce phénomène est devenu courant et a davantage d’amateurs avec le succès de chaque opération du genre ».

De même que Nadia Touhami a précisé que ce comportement au sein du secteur sportif influe négativement, aussi bien moralement qu’institutionnellement, et porte atteinte à la réputation du sport national. Par conséquent, cela rend ardu la collaboration sportive internationale du Maroc, au niveau des visas concernant la participation des équipes et des sportifs du pays. Sachant, a-t-elle poursuivi, que les compétitions et les concentrations constituent le moment opportun de ce genre de « hrig », en relation avec le cadre institutionnel organisé.

De surcroît, la députée PPSiste s’est interrogée jusqu’à quand les participations sportives scolaires vont demeurer un passage sûr de fuite à l’étranger, nuisant ainsi à l’image du sport, des sportifs et des cadres nationaux. Comme elle s’est aussi interrogée sur les mesures que compte prendre le ministère de tutelle pour mettre un terme à ce phénomène qui ne cesse de s’amplifier et qui porte à mal la réputation du sport scolaire national.

A noter que la fuite de huit mineurs de l’équipe d’athlétisme de la compétition de cross country, organisée en Slovaquie, a engendré de multiples questionnements.

L.A.