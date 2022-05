Fugue collective en Slovaquie: deux autres élèves marocains s’ajoutent à la liste

Leur nombre s’élève désormais à 8. Participant au Championnat du monde scolaire de cross-country en Slovaquie, deux autres élèves marocains ont profité d’un moment d’inattention de leurs encadrants pour fuguer, a appris Le Site info de source bien informée.

Les deux nouveaux fugueurs ont quitté l’hôtel par une porte arrière, précise notre source, soulignant que le chef de la délégation s’est dirigé vers la gare ferroviaire pour les retrouver, mais les recherches n’ont rien donné.

Six autres (cinq garçons et une fille) avaient fugué dans les mêmes conditions, fuyant de l’hôtel où séjournait la délégation marocaine, et laissant derrière eux leurs passeports.

Un coup dur pour la Fédération royale marocaine d’athlétisme et l’image du Maroc de manière générale.

