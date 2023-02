Fruits et légumes: la flambée des prix se poursuit, les Marocains en colère

Les prix des fruits et des légumes continuent de flamber dans les marchés du Maroc, au grand dam des consommateurs.

Au micro de Le Site info, un père de famille a indiqué qu’il n’arrive plus à remplir sa «koffa» comme auparavant, précisant qu’il se contente, aujourd’hui, d’acheter trois types de légumes.

«J’achetais tous les légumes pour diversifier les plats. Actuellement, je ne peux plus me les procurer à cause de la flambée des prix. Je n’achète donc que les pommes de terre, les oignons et les tomates», a-t-il indiqué.

A noter que la tomate fait partie des légumes dont le prix a considérablement grimpé. Il est passé de 3 dirhams/le kilo à 12. C’est le cas également des pommes de terre, des poivrons, des oignons, des carottes et des aubergines.

La colère a aussi été exprimée sur la Toile, où de nombreux internautes se sont insurgés contre la flambée des prix. Plusieurs ont d’ailleurs souligné que remplir la «koffa » des légumes nécessite désormais plus de 200 dirhams

H.M.