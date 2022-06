Fruits et légumes frais: les exportations se portent bien

Le secteur des exportations des fruits et légumes frais enregistre de bonnes performances durant la saison actuelle, a annoncé, mercredi, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Malgré un contexte international difficile et une campagne agricole caractérisée par des conditions climatiques défavorables, les exportations des fruits et légumes frais enregistrent de bonnes performances, précise le ministère dans un communiqué.

Ainsi, les exportations des produits maraîchers ont enregistré une croissance de 11% au 13 juin 2022, pour atteindre un volume d’environ 1.418.600 tonnes, fait savoir le ministère.

Concernant la tomate, produit phare exporté du secteur des produits maraîchers, le volume des exportations a atteint pour la campagne en cours 608.600 tonnes, contre 521.800 tonnes durant la campagne précédente arrêtée à la même date, soit un accroissement de l’ordre de 17%.

Concernant les exportations d’agrumes, elles ont enregistré un volume record durant cette saison, pour atteindre pendant la campagne actuelle (du 1er septembre 2021 au 13 juin 2022), un volume exporté de 735.400 tonnes, soit une croissance de 42% par rapport à la même période de la campagne précédente.

Cette tendance à la croissance a concerné toutes les espèces d’agrumes et toutes les destinations, souligne le communiqué.

Dans ce sens, le volume d’exportation des petits fruits d’agrumes a atteint, au terme de la campagne actuelle, 628.600 tonnes, soit une hausse de l’ordre de 40% par rapport à la campagne précédente.

En ce qui concerne les exportations d’oranges (gros fruits), elles ont enregistré une croissance de 62% pour atteindre un volume de l’ordre de 97.200 tonnes, indique la même source.

S.L. (avec MAP)