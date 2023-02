FrancoPhoniste : tout savoir sur la deuxième édition organisée par Majorel (PHOTOS)

Un événement original. Majorel a récemment organisé la deuxième édition du programme « FrancoPhoniste ». Il s’agit d’un programme de soutien à l’écosystème francophone, via lequel Majorel aspire à consolider ses collaborateurs et la relation client, tout en valorisant la langue et la culture française.

FrancoPhoniste est un dispositif basé sur des jeux autour de la culture française. Dans un secteur où la langue française est de plus en plus prisée, l’écosystème francophone étant important à préserver.

L’objectif est de permettre aux collaborateurs d’améliorer leur niveau de langue et de culture francophone tout au long de l’année, en célébrant la culture française.

Au total, 360 collaborateurs ont pris part à l’événement, qui s’est déroulé en 2 phases, entre avril et juillet 2022.

Dans les détails, les jeux ont duré 1 mois, avec 4 jeux au programme, où les participants ont eu l’opportunité de s’affronter dans différentes épreuves, afin de déterminer 26 finalistes.

Après les demi-finales, la finale s’est déroulée le 27 janvier, où les 26 finalistes, issus de 17 sites (Maroc, Togo, Sénégal, Côte d’Ivoire), se sont disputé la première place. Au final, Mariama Ndong, collaboratrice du site Teranga à Dakar, a été couronnée vainqueur de la deuxième édition de « FrancoPhoniste ». La grande finaliste a reçu une Toyota Yaris de nouvelle génération.

Notons que Majorel a une présence très importante, depuis de nombreuses années, en Afrique avec environ 20.000 collaborateurs dans sept pays (Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire, Égypte, Togo, Kenya et maintenant, Ghana), et un engagement actif auprès des communautés régionales du continent africain.