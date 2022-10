François Hollande commente la crise Maroc-France (VIDEO)

L’ancien président de la République française, François Hollande, a commenté la crise implicite, faite « d’incompréhensions et de malentendus qu’il faut lever », selon ses dires, que traversent actuellement les relations franco-marocaines.

Ceci, ce mercredi 19 octobre, en marge de sa participation à la Conférence internationale de la bonne gouvernance en Afrique, sous le thème: « Prévenir et lutter contre la corruption: un défi pour le développement du continent africain, une réponse aux attentes légitimes de la jeunesse ».

François Hollande, qui participe à ladite conférence, sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI,-les 19 et 20 octobre courant, à l’Université internationale de Rabat, sise à Salé-, et qui est en même temps président d’honneur de l’Association « #StopCorruption », a déclaré aux médias que Paris a besoin de raffermir ses relations avec les pays du Maghreb , tout en précisant être convaincu de la solidité des liens que la France entretient avec le Maroc.

Lesquels liens franco-marocains doivent être consolidées et « qu’il faut tout mettre sur la table et aller de l’avant », a assuré l’ancien président français. François Hollande a également précisé qu’une volonté commune est susceptible de contribuer « à franchir cette étape difficile » que vivent les relations entre le Maroc et la France.

A rappeler que cette crise implicite maroco-française est la conséquence de l’accumulation de plusieurs dossiers en suspens, résultat d’achoppements divers entre Rabat et Paris, dont les deux principales causes sont la réduction du nombre de visas Schengen pour les Marocains et le refus de visa à de nombreux d’entre eux, « sans motif raisonnable et convaincant », selon les concernés.

Larbi Alaoui