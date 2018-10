Une Franco-Marocaine à la tête du groupe Solvay

Depuis 2013, Ilham Kadri est CEO et présidente de la société américaine Diversey. Celle qui a travaillé à Shell, UCB et Dow Chemicals Company a fait des études d’ingénierie et a un doctorat en physique-chimie macro-moléculaire.

