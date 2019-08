France: un Marocain bien vivant doit prouver qu’il n’est pas mort!

Rachid Zouini est un ressortissant marocain résidant en France. Comme dans un film de science-fiction, tiré d’un roman de Ray Bradbury, il doit faire la preuve qu’il est encore bel et bien vivant, alors qu’il a été déclaré officiellement décédé.

Son trépas lui avait été annoncé,-par erreur et en personne-, par courrier électronique envoyé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Ainsi, selon le site”presseocean.fr”, Rachid Zouini avait quitté l’hôpital du CHU de la ville de Nantes, après y avoir été hospitalisé pendant quatre jours. Et quelle ne fut sa surprise de recevoir un courrier électronique de la CPAM intitulé ainsi:” Avis de décès de M.Rachid Zouini”!

Le mort bien vivant a alors entamé des démarches de “retour à la vie”. La fonctionnaire à qui il s’est adressé en premier lui a alors signifié que les morts sont bien morts et que l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ne saurait mentir en ayant déclaré son décès!

Rachid Zouini, 45 ans, souffrant d’une maladie respiratoire chronique, a alors été forcé de fournir un certificat de vie, en bonne et due forme, prouvant qu’il est toujours de ce monde, ici-bas, et que son heure de rejoindre l’au-delà n’avait pas encore sonné. Mais ledit certificat, remis à la CPAM, n’a pas encore convaincu les autorités françaises qu’il est toujours en vie et qu’il ne s’agit que d’une bévue dont il faut trouver, et sanctionner, les responsables.

Entre-temps, le pauvre Rachid pourrait très bien trépasser pour de bon puisque, en tant que personne décédée, il est privé de soins nécessaires que sa pathologie chronique exige!

Larbi Alaoui