Les quatre Marocains issus de la région de Khénifra ont été surexploités par leur employeur qui leur avait promis un CDI avec un salaire mensuel de 1400 euros, en plus du logement. Un an plus tard, les quatre ouvriers continuent de vivre un cauchemar. Ils ont témoigné au micro de France 24.

