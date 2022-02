France: le Maroc passe sur la «liste verte» (Officiel)

Le Maroc est passé ce mercredi sur la «liste verte» en France. D’après un arrêté publié dans le journal officiel de la République française, cette décision s’explique par une ‘‘circulation négligeable ou modérée du virus, en l’absence de variant préoccupant émergent’’.

Pour les voyageurs en provenance du Maroc vaccinés avec un sérum reconnu par l’Agence européenne du médicament (Pfizer, Cominarty, Moderna, AstraZeneca, Vaxzevria, Covishield, Janssen), plus aucun test ne sera exigé au départ. La preuve d’un schéma vaccinal complet redevient suffisante pour arriver en France, quel que soit le pays de provenance, comme c’était le cas avant la diffusion du variant Omicron.

Pour les voyageurs non vaccinés, l’obligation de présenter un test négatif pour se rendre en France demeure, mais les mesures à l’arrivée (test, isolement) sont levées lorsqu’ils viennent de pays de la liste « verte », caractérisée par une circulation modérée du virus.

De leur côté, les voyageurs ayant reçu le vaccin Sinopharm devront présenter le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures, ou d’un test antigénique de moins de 48 heures, ou encore un certificat de rétablissement, c’est-à-dire le résultat positif à un test PCR ou antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois, à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test.

Voici, par ailleurs, les pays appartenant à la liste verte : les pays de l’espace européen, auxquels s’ajoutent l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Cambodge, le Cap Vert, la Colombie, la Côte d’Ivoire, Cuba, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, l’Équateur, Fidji, le Gabon, le Ghana, la Guinée, la Guinée équatoriale, la Guinée Bissau, le Honduras, Hong-Kong, l’Île Maurice, l’Indonésie, le Japon, le Koweït, le Laos, le Maroc, la Mauritanie, le Népal, Nicaragua, la Nouvelle-Zélande, l’Ouganda, le Qatar, le Rwanda, le Samoa, le Sénégal, le Sri Lanka, Taïwan, la Tanzanie, le Tchad, le Togo, le Venezuela et Vanuatu.

H.M.