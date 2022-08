Français du Maroc, le consul a un message pour vous

Après trois ans de mission, Serge Mucetti, le consul général de France à Casablanca, va quitter ses fonctions à partir du 31 août. Avant son départ, il a tenu à adresser une lettre aux Français de la métropole.

« Le 31 août 2022, je cesserai d’exercer mes fonctions de consul général de France à Casablanca au terme d’un séjour atypique en raison des événements qui l’ont dominé, principalement, la crise sanitaire, la reconfiguration du bâtiment du consulat général et l’organisation de pas moins de cinq scrutins», a-t-il affirmé.

«L’épidémie de covid-19 a fait peser sur nous tous, les craintes de la contamination pour nous-mêmes et nos proches. Beaucoup en ont souffert, en souffrent encore ou en gardent des séquelles. Nombre d’entre nous ont perdu un proche. Confrontées, comme tout le réseau consulaire, à une crise d’une nature et d’une gravité sans précédent et elles-mêmes exposées au virus, les équipes du consulat général ont assuré sans relâche la continuité du service public, multipliant les innovations dans un contexte en mouvement et soutenant les compatriotes victimes des conséquences économiques de la pandémie. Ainsi, grâce à leurs efforts conjugués à ceux des agents d’Air France et rien que pour la circonscription consulaire de Casablanca, près de 10.000 Français ou résidents permanents en France ont pu regagner leur foyer», a indiqué le diplomate.

Et d’ajouter : «Un chantier, le premier de cette ampleur depuis 1961, permettait de rénover le consulat général, en totalité, sans jamais interrompre ni l’activité, ni la réception du public, et d’accueillir les représentations de Business France et de la Banque publique d’investissements à la faveur d’une nouvelle répartition de l’espace.

Le consul est également revenu sur les élections des conseillers des Français de l’étranger, de l’Assemblée des Français de l’étranger, les élections sénatoriales, l’élection du président de la République et les élections législatives «qui ont été organisées avec des niveaux de participation variables qui ne peuvent que s’améliorer».

« Pendant ces trois années, j’ai pu mesurer les remarquables qualités professionnelles et personnelles des agents du consulat général : avec efficacité et talent, ils ont cultivé cet esprit « solutionniste » qui est le principe fondamental de l’action consulaire avec, chaque fois qu’elle a été sollicitée, la coopération d’un niveau de qualité sans équivalent des autorités locales. Tous, nous sommes attachés à donner l’image d’une administration de proximité, moderne, humaine et sociale, recherchant sans relâche, dans le cadre de la loi, la réponse la plus adaptée aux situations qui nous sont quotidiennement soumises. Dans cet esprit, j’ai voulu aussi témoigner une attention soutenue aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux droits de la Femme», a-t-il souligné.

Et de conclure : «Au terme de ce séjour et de neuf années cumulées de présence au Maroc, se profile la fin d’un parcours professionnel de plus de quarante ans de services publics, dont la moitié consacrée aux Français de l’étranger et durant lesquels j’ai eu l’honneur de représenter la France. Je transmets maintenant le relai à M. Christian Testot. Je lui souhaite autant de satisfactions humaines et professionnelles que mon épouse et moi en avons éprouvées parmi vous, au sein d’une communauté française attachante, dynamique et stimulante, à laquelle j’ai été heureux et fier d’appartenir, comme parmi tous mes amis Marocains qui m’ont réservé un accueil sans égal. A tous, j’exprime ma profonde gratitude”

S.L.