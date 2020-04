Français du Maroc, ceci vous concerne (PHOTO)

L’ambassade de France au Maroc a adressé ce lundi un message aux Français établis dans le Royaume. Alors que le Maroc a décrété l’état d’urgence sanitaire et suspendu ses lignes internationales, l’ambassade a tenu à rassurer ses ressortissants.

«A l’attention des ressortissants de passage ou possédant un titre de séjour au Maroc, les autorités marocaines compétentes considèrent en situation régulière, jusqu’à la reprise normale du trafic aérien, maritime et terrestre : Les ressortissants étrangers séjournant au Maroc et dont la validité des titres de séjour arrivent à expiration durant la période de confinement sanitaire COVID-19, les touristes dont la validité de visa arrive à échéance durant cette conjoncture sanitaire mondiale, les touristes exonérés de visa d’accès au Maroc et dont le séjour légal excédera 90 jours en raison de la pandémie COVID-19», souligne l’ambassade.

Et d’ajouter : «Les autorités marocaines accorderont aux ressortissants étrangers les facilités de passage frontalier au moment de leur départ dès la reprise normale du trafic».

L’ambassade a également rappelé que les autorités marocaines ont décrété l’état d’urgence sanitaire et invité la population à limiter ses déplacements, et tous les espaces publics sont fermés. «Nous vous invitons à respecter scrupuleusement ces mesures en restant chez vous et en limitant au maximum vos déplacements à l’extérieur», a-t-elle souligné.

