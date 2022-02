Fqih Ben Salah: une femme mariée et son amant placés en garde à vue

Les éléments de la Gendarmerie royale de la collectivité territoriale de Had Ben Moussa, aux environs de la ville de Fqih Ben Salah, ont placé en garde à vue une jeune femme trentenaire et son amant, lundi 14 février, jour de la Saint Valentin, « fête de l’amour ». Les deux mis en cause sont accusés de relations adultérines.

Selon une source de Le Site info, la jeune femme mariée et son amant, tous deux habitant aux environs de Had Ben Moussa, ont été interpellés suite à une plainte déposée auprès de la Gendarmerie royale par le mari trompé, après que celui-ci a douté de l’infidélité de son épouse.

Après l’enquête préliminaire, la jeune femme a fini par avouer être coupable d’adultère et qu’elle profitait de l’absence de son mari du foyer conjugal et son départ au travail pour le tromper, a précisé la même source.

Placés donc en garde à vue, sous la supervision du parquet général compétent, les deux amants attendent d’être présentés devant le procureur du roi près le tribunal de première instance de Souk Sebt Oulad Nemma.

