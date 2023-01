Fqih Ben Salah: des cargaisons de chiens errants déchargées dans une commune

De nombreux citoyens de douars de la commune Dar Ould Zidouh, province de Fqih Ben Salah, ont été désagréablement surpris, le matin du dimanche 22 janvier, par la présence massive de dizaines de chiens errants près de leurs habitations.

Selon une source fiable de Le Site info, des personnes inconnues ont déchargé, tôt ce matin-là, aux douars Zouadha et Lahbabza, commune de Dar Ould Zidouh, trois camions de la fourrière de leurs cargaisons de chiens errants.

Les habitants de la commune et ceux des ses environs n’ont pas manqué d’exprimer leur grande colère et leur vive indignation quant à cette soudaine prolifération de contingents de chiens errants, à proximité de leurs maisons où ces animaux constituent un réel danger pour la population, a ajouté notre source.

Celle-ci a également précisé que cette invasion de chiens errants a aussitôt mobilisé la commune de Dar Ould Zidouh qui s’est empressée, en étroite collaboration avec les autorités locales et la Gendarmerie royale, de diligenter une enquête qui a pour but, d’abord d’identifier les mis en cause de ces déchargements de chiens errants et, ensuite de les poursuivre en justice afin qu’ils répondent de leurs actes.

M.R.