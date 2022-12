Fortes pluies à Casablanca: la Lydec se mobilise

86,8 mm à Tamaris ;

67 mm à Hay Laymoune ; 64 mm à Boulevard Mohammed VI- Dar Touzani ; 58 mm à Errahma ; 57 mm au Boulevard de la Mecque ; 56 mm à Sidi Moumen et Ahl Loughlam ; 54 mm à Dar Bouazza ; 53 mm au Château de Tit Mellil ; 52 mm à Aïn Chock- Al Baraka.

Plus de 550 agents (cadres et opérateurs d’intervention spécialisés) sont mobilisés sur le terrain, avec plus 260 unités (64 motopompes, 23 hydrocureuses, 18 minicureuses, 12 aspiratrices,124 fourgons et fourgonnettes, 25 véhicules…) déployées sur les points de débordement identifiés, pour soulager le réseau d’assainissement en charge et rétablir rapidement la circulation dans certains axes routiers ayant été impactés par les fortes pluies.Lydec a également renforcé la capacité de son Centre de Relation Clientèle (05 22 31 20 20) qui a traité à cette occasion un nombre d’appels 2 fois supérieur à la normale.

Tout en assurant les clients et les citoyens du Grand Casablanca de leur engagement pour gérer au mieux la saison des pluies, les équipes de Lydec poursuivent leur mobilisation pour délivrer au quotidien les services de distribution d’eau et d’électricité, d’assainissement liquide et d’éclairage public dans les meilleures conditions.