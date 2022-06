FORSA, bilan d’étape avec Fatim-Zahra Ammor (VIDEO)

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire était « L’invité des ECO », une nouvelle émission organisée par Horizon press (Les ECO/ Le Site info).

Forsa, un des chantiers phares du gouvernement, conçu en application des Hautes instructions Royales, avance bien, voire mieux que prévu. Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, s’est dit agréablement surprise par l’engouement suscité par ce programme destiné à la création d’emplois, essentiellement auprès des jeunes.

«Nous avons atteint, aujourd’hui, quelques 160.000 candidatures. Plus de 45.000 projets sont déjà en incubation», se réjouit la ministre qui rappelle que l’objectif de départ était à 10.000 pour l’année 2022.

La demande est donc bien plus importante que l’offre, pour ce premier exercice. Ammor n’écarte pas la possibilité d’accorder des financements et des aides supplémentaires, en fonction des demandes. Rappelons que Forsa est un programme qui offre un financement pouvant aller jusqu’à 100.000 DH ainsi qu’un accompagnement dédié.

Or, il s’avère, selon la ministre, que les porteurs de projets ne demandent pas systématiquement la totalité du montant de financement offert, ce qui permet à d’autres projets d’être financés. Outre cet engouement, l’autre satisfaction est l’accessibilité du programme à un large public qui a la possibilité d’y participer via la plateforme électronique Forsa.ma. «Fondamental pour la jeunesse marocaine, il a permis de démocratiser l’accès au financement et de toucher des régions reculées», estime Ammor. Selon elle, à peine 25% des demandes proviennent des grandes villes et les 75% restants émanent des toutes petites villes et des régions rurales.