Formation professionnelle: Sekouri préside une importante cérémonie à Rabat (VIDEO)

Une cérémonie de certification des lauréats des établissements de formation professionnelle privée non accrédités par les centres d’examen relevant du secteur public a été organisée, ce mardi à Rabat, en présence du ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri.

Cette rencontre se veut une occasion pour le partage et la restitution des résultats de l’expérience pilote de déploiement du dispositif d’examen et de certification des lauréats des établissements de formation professionnelle (EFP) privée non accrédités, mise en œuvre au titre de l’année de formation 2020-2021, en partenariat avec des centres d’examens relevant des ministères en charge de la santé et du tourisme.

Cette expérience a été menée au titre de l’assistance technique mobilisée par l’agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), dans le cadre de la composante « Appui à l’opérationnalisation de la réforme de la formation professionnelle », relevant du programme de coopération « Compact II », financé par le gouvernement des Etats-Unis, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC), pour accompagner le département de la formation professionnelle (DFP) et ses partenaires dans la conception et le déploiement du dispositif d’examen et de certification susmentionné.

A cette occasion, Sekkouri a qualifié ce projet de « très qualitatif » puisqu’il s’agit pour les étudiants de la formation professionnelle qui ont suivi leur cursus dans le secteur privé de pouvoir faire valoir ces acquis par une certification de leurs diplômes au niveau du public.

Cette reconnaissance, a-t-il dit, « est très fondamentale parce qu’elle témoigne d’abord de la qualité de l’enseignement du privé quand il est sérieux et quand l’ingénierie est bonne mais témoigne également de la capacité de l’Etat, grâce à des partenaires, de pouvoir revoir les processus ». L’objectif est de pouvoir voir cette expérience généralisée pour toute la population faisant partie du secteur privé, a dit le ministre, appelant, à cet égard, à plus d’agilité pour pouvoir permettre à ces jeunes un accès facile à cette valorisation.

De son côté, la directrice résidente de MCC au Maroc, Carrie Monahan, a mis en avant les efforts déployés par l’agence MCC en collaboration avec le gouvernement pour la mise en œuvre de projets fructueux pour améliorer la qualité de l’éducation et l’employabilité des jeunes, se félicitant, par la même occasion, de ce projet qui a donné un nouveau processus de certification.

Pour sa part, la directrice générale de l’agence MCA-Morocco, Malika Laasri, s’est dit fière de la célébration de la réussite de cette expérience de la tenue des examens pour ces lauréats qui ont pu avoir leurs diplômes et leurs certificats, notant que ceci pourra leur permettre un meilleur accès aux opportunités de travail. Elle a, de même, réitéré sa volonté de porter cette expérience pour d’autres filières à l’échelle nationale.

L’opérationnalisation de ce dispositif vient traduire l’engagement du département de la formation professionnelle à mettre en œuvre les dispositions de l’article 34 de la loi n° 13.00 visant à offrir la possibilité aux stagiaires des EFP privée non accrédités d’avoir des diplômes reconnus par l’Etat.

Cette rencontre a été couronnée par l’organisation d’une cérémonie de remise des diplômes aux 40 lauréats des établissements privés, qui ont été déclarés admis aux examens organisés par les centres d’examen relevant des départements la santé et du tourisme et s’articulant autour de travaux pratiques et d’épreuves théoriques. Il s’agit de 30 stagiaires par les Instituts spécialisés de technologie appliquée hôtelière et touristique (ISTAHT) d’Agadir, Salé et Marrakech pour la filière de technicien en cuisine en mai 2021 et 10 stagiaires par les Instituts de formation professionnelle dans le domaine de la Santé (IFPS) de Marrakech et de Fès pour la filière aide-soignant, niveau qualification en novembre/décembre 2021.

L’intérêt porté par les pouvoirs publics et les partenaires privés à cette opération et le niveau élevé d’appropriation des outils élaborés et déployés dans le cadre de cette expérience constituent de réels atouts pour reconduire et élargir ce dispositif à d’autres secteurs et filières de formation professionnelle.

M.S.